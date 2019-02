Cole Sprouse (26) gibt einen kleinen Einblick in seine Beziehung! Im Mai vergangenen Jahres machte der Schauspieler es offiziell: Er ist mit Kollegin Lili Reinhart (22) zusammen! Zuvor wurde monatelang spekuliert, ob der Hottie und die Blondine ein Paar sind. Gefunkt hat es am Set der Hitserie Riverdale. Ansonsten ist wenig über die Liebe der beiden bekannt. Und Cole macht klar – das soll auch so bleiben!

Im Interview mit QG wurde der 26-Jährige auch auf seine Freundin angesprochen. Wie auch schon in den Monaten davor hielt sich Cole mit allzu intimen Details ihrer Liaison allerdings zurück. Offenbar ist der Ex-"Hotel Zack & Cody"-Star auch nicht daran interessiert mehr zu verraten. "Es ist nicht etwas, das wir verstecken oder etwas, das wir zur Schau stellen. Es ist nur etwas, das existiert", ließ sich Cole entlocken. Medienrummel um ihre Liebe? Anscheinend hat auch Lili darauf keine Lust.

Erst im Oktober2018 hatte die 22-Jährige gegenüber dem Who What Wear-Magazin den Grund dafür offenbart, dass sie und Cole die Dinge lieber privat halten wollen. "Es ist nichts, worüber die Welt Bescheid wissen muss und wenn du ihnen eine Sache gibst, wollen sie sowieso immer mehr", erklärte Lili.

Getty Images Cole Sprouse bei den Critics' Choice Awards 2019

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart und Cole Sprouse

Anzeige

Getty Images Lili Reinhart, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de