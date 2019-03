Sinneswandel beim R’n’B-Star? Erst saß R. Kelly (52) wegen sexuellen Missbrauchs in zehn Fällen im Gefängnis, auch an Minderjährigen soll er sich vergangen haben. Der Musiker wies diese Vorwürfe von sich. Nun sitzt er wieder im Knast. Der Grund: ausstehende Unterhaltszahlungen an seine Ex-Frau Andrea Kelly. Zu ihr und den drei gemeinsamen Kindern soll Robert jedoch keinen Kontakt haben. Jetzt aber beteuert er, dass er um seine Kids kämpfen wolle.

Insider, die mit dem Fall vertraut sind, wollen wissen, dass der 52-Jährige "versucht, eine Beziehung mit seinen Kindern zu haben", schreibt TMZ. Auch in einem Interview sagte R. Kelly demnach, er wolle nur das Verhältnis zu seinen Kindern reparieren, seine Karriere sei ihm egal. Doch tatsächlich soll er Jay, Joann und Robert Kelly Junior schon seit 2017 nicht mehr kontaktiert haben.

Seine Ex Andrea ihrerseits sei laut des Onlineportals außerdem dazu bereit, R. Kelly wieder Kontakt mit seinen Kindern aufnehmen zu lassen. Die sind mittlerweile übrigens allesamt erwachsen. Das Paar war von 1996 bis 2009 verheiratet. Meint ihr: R. Kelly kann die Beziehung zu seinen Kindern retten? Stimmt in der Umfrage ab!

