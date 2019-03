So schnell kann's gehen! Nachdem R. Kelly (52) erst vor wenigen Tagen auf Kaution freigekommen war, wurde er nun bereits wieder zurück in eine Zelle gesteckt. Der Grund für seine erneute Festnahme sind dieses Mal zwar keine Missbrauchs-Vorwürfe, aber auch um einen Kavaliersdelikt handelt es sich bei Weitem nicht: Der R&B-Sänger schuldet seiner Ex-Frau Andrea Kelly nämlich Kindergeld – und zwar nicht gerade wenig!

Wie HollywoodLife berichtete, wurde R. Kelly am 5. März 2019 von der Polizei in Chicago zu einer Anhörung vorgeladen. Grund dafür sollen offene Kindergeldforderungen in der Höhe von insgesamt über 190.000 US-Dollar sein, die der Musiker seiner Ex-Frau für die gemeinsamen Kinder schulde. Nach erfolglosen Gesprächen mit den Beamten sei R. Kelly schließlich noch am Tag der Vorladung festgenommen worden.

Mit seiner Ex-Frau Andrea hat der 52-Jährige drei gemeinsame Kinder im Alter von 17 bis 21 Jahren: Joann Kelly, Jay Kelly und Robert Kelly Jr. Das Paar hatte sich im Jahre 2009 scheiden lassen.

Getty Images R. Kelly mit seinem Anwalt Steve Greenberg

Instagram / officialdreakelly Andrea Kelly mit ihrer Tochter Joann

Getty Images Andrea Kelly bei einem Screening für "Surviving R. Kelly"

