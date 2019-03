Jetzt wehrt Sophia Vegas (31) sich gegen die Vorwürfe! Erst vor einem Monat brachte die Blondine ihr allererstes Kind zur Welt – die kleine Amanda Jaqueline Charlier. Doch ausgerechnet die fehlte jetzt auf aktuellen Urlaubspics von der frischgebackenen Mama und Papa Daniel Charlier, was einen Riesen-Shitstorm im Netz zur Folge hatte: Die Ex-Frau von Bert Wollersheim (67) sei eine schlechte Mutter! Nun verteidigt Sophia sich in einem deutlichen Statement.

"Ich finde das auch absolut total in Ordnung, dass man sich paar Tage zurückzieht und sagt 'Ok, jetzt brauche ich mal eine Auszeit'", stellte sie gegenüber Rtl.de klar. Außerdem sei ihre Tochter in den besten Händen: "Amandas Onkel und Tante passen auf sie auf! Ihr geht's gut. Wir sind jeden Tag im Kontakt", berichtete die 31-Jährige. Zudem hätten sie und ihr Liebster einen guten Grund für den babyfreien Mexikotrip gehabt: Daniels Geburtstag!

Über die fiesen Kommentare unter ihren Bildern können Sophia und ihr Babby-Daddy nur lachen: "So wird es nicht langweilig für euch in Deutschland", scherzte Sophia abschließend. Was sagt ihr zu ihrer Reaktion? Stimmt ab!

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas in Mexiko, März 2019

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas mit ihrer Tochter Amanda

Anzeige

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas, Januar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de