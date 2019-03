Plötzliche Wendung im Fall Jussie Smollett! Dem ehemaligen "Empire"-Darsteller wird vorgeworfen, er habe einen Anschlag mit rassistischem und homophobem Hintergrund auf sich selbst gefaked. Weil er den vermeintlichen Vorfall der Polizei meldete, wurde Jussie wegen einer Falschaussage angeklagt. Zuletzt sah es für den Schauspieler so aus, als könne er eine Gefängnisstrafe umgehen. Nach neuen juristischen Entscheidungen drohen Jussie nun jedoch sogar bis zu 48 Jahre hinter Gitter!

Der Grund: Eine Jury wies die erste Anklage zurück und erhob am 7. März eine neue, wie ABC 7 Chicago berichtet. Darin soll der Hollywoodstar nicht nur wegen einer einzelnen Falschaussage zur Rechenschaft gezogen werden, sondern weil er während seiner Vernehmungen insgesamt 16 gemacht habe. Die Strafe von bis zu drei Jahren Haft würde sich demnach versechzehnfachen. Der 36-Jährige könnte also bis zu 48 Jahre eingebuchtet werden und müsste zusätzlich rund 400.000 Dollar, in etwa 355.000 Euro, zahlen.

Rechtsexperten seien sich jedoch sicher, dass Jussies Verteidiger alles für mildere Strafmaßnahmen tun werden. Zudem habe er sogar die Chance, auf Bewährung freizukommen – in diesem Fall würde er lediglich 30 Monate unter Beobachtung stehen.

