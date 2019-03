Dieser Streit wird offenbar noch lange nicht zu Ende sein! Seit dem Start der TV-Gründershow Die Höhle der Löwen im Jahr 2014 ist der Unternehmer Frank Thelen (43) Teil der Investoren-Jury. In der zweiten Staffel des Vox-Formats entschied er sich dafür, in das Start-up "Von Floerke" von David Schirrmacher zu investieren – eine Modemarke mit ausgefallenen Krawatten, bunten Einstecktüchern und Herrenschuhen. Schirrmacher wurde durch Franks Unterstützung zum Millionär. Mittlerweile scheint das Tuch zwischen den beiden allerdings zerschnitten zu sein: Nachdem David versucht hatte, den TV-Star aus seinem Unternehmen zu ekeln, reichte Frank nun vor Gericht Klage gegen seinen Schützling ein!

Wie Frank gegenüber t-online.de berichtete, habe David zu viele Grenzen überschritten. So hatte dieser zuletzt eine "Frank Thelen muss raus"-Box in seinem Online-Shop angeboten, gegen die der "Löwe" jetzt rechtliche Schritte einleitete. "Seit einiger Zeit fährt David nun eine Kampagne gegen mich persönlich mit dem von ihm erklärten Ziel, dass wir unsere Beteiligung an 'Von Floerke' übertragen", begründete Frank die juristischen Schritte. Im Vorfeld hatte "Von Floerke" mit langen Liefer-Wartezeiten seine Kunden verärgert, zudem ermittelte die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdacht und Insolvenzverschleppung. Dass das Start-up nun gegen seinen Investor eine derartige Anti-Kampagne startete, sieht Frank als Strategie, um der Marke zu mehr Aufmerksamkeit zu verhelfen und die Verkaufszahlen zu steigern. "Ich möchte, dass er aufhört, meinen Namen für seine Marketingzwecke zu missbrauchen", so der Unternehmer.

Auch David äußerte sich mittlerweile öffentlich zu dem Zerwürfnis. Auf seiner Facebook-Seite postete er ein verstörendes Video. Darin schreit er mit Thelen-Maske im Gesicht: "Frank ist raus."

Promiflash Frank Thelen beim Pre-Opening des "Die Höhle der Löwen"-Pop-Up-Stores in Köln

Getty Images Frank Thelen, Investor

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Frank Thelen, Investor bei "Die Höhle der Löwen"

