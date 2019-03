Wegen seines Todes trauert nicht nur die Schauspielwelt! Der Riverdale-Star Luke Perry (✝52) starb am vergangenen Montag an den Folgen eines Schlaganfalls. Und der Schmerz über seinen Verlust sitzt bei vielen seiner Schauspiel-Kollegen tief. Immer wieder huldigen ihm Weggefährten und sprechen Lukes Familie Beistand und Mut aus. Jetzt äußert sich auch Lukes Serien-Co-Star Hayley Law auf ihren Social-Media-Kanälen über ihren verstorbenen Freund!

Auf ihrer Instagram-Seite veröffentlichte sie folgende Zeilen: "Ich schreibe schweren Herzens. Luke war einer der freundlichsten Männer, die ich getroffen habe. Er hat immer alle am Set ermutigt." Dazu fügte Hayley eine Anekdote an, die die Großzügigkeit des Künstlers untermauern sollte. So habe sie vor Kurzem ein neues Auto kaufen wollen, doch der Händler akzeptierte ihre Finanzierung nicht. Luke sei eingesprungen und habe das Fahrzeug schließlich kofinanziert.

"Ich bin so glücklich, dass ich dich in diesem Leben als Freund bezeichnen konnte", schrieb die Kanadierin weiter und sprach Lukes Familie ihr Beileid aus. "Ich hoffe, du ruhst in Frieden. Du hast es dir verdient", beendete Hayley ihr rührendes Statement.

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller

Getty Images Hayley Law im März 2019

wenn.com Luke Perry

