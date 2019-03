Der tragische Tod von Schauspieler Luke Perry (✝52) bewegte nicht nur seine Fan-Gemeinde aus Beverly Hills, 90210-Tagen. Sein jüngstes Projekt Riverdale erweiterte seine Community und auch seinen Freundeskreis – vor allem der Cast der Serie stand dem Verstorbenen sehr nahe. Cole Sprouse (26), der in der Netz-Streaming-Show den besten Freund von Lukes On-Screen-Sohn spielt, ließ in seinem ersten Interview seit dem Verlust nun tief blicken!

Im Presseinterview über seinen neuen Film "Five Feet Apart" mit Fernsehmoderator Andrew Freund fiel es Cole nicht leicht, das bedauerliche Thema anzuschneiden. "Wir verarbeiten das alles noch. [...] Er wurde sehr geliebt und der starke emotionale Support von Personen aus der ganzen Welt zeigt einfach, was für eine wundervolle Person er war und wie sehr er das Leben von Menschen beeinflusst hat", erzählte Cole. Aus Respekt vor Lukes Familie, die sich in dieser schweren Zeit Privatsphäre gewünscht hatte, wollte er sich aber nicht weiter zu dem Thema äußern.

Mit einem letzten, rührenden Satz fasste Cole seine Erinnerung von dem verstorbenen Seriendarsteller zusammen: "Die Menschen sagen tolle Sachen über ihn, weil er ein toller Kerl ist!" Ähnlich begeistert äußerten sich in den vergangenen Tagen nicht nur Kollegen des Verstorbenen, sondern auch Freunde aus seiner Heimatstadt.

Getty Images Cole Sprouse, "Riverdale"-Star

Getty Images Der "Riverdale"-Cast

Getty Images Luke Perry, "Riverdale"-Darsteller



