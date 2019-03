Bei Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) wird Feminismus großgeschrieben! Während einer Podiumsdiskussion im Rahmen des Internationalen Weltfrauentages am King's College in London beteuerte die Duchess of Sussex, wie wichtig ihr die Gleichstellung der Frau sei. In diesem Zusammenhang erklärte die werdende Mutter, dass sie ihr Kind – egal ob Junge oder Mädchen – nach feministischen Grundwerten erziehen wolle. Und auch ihr Gatte Harry habe sich Gleichberechtigung auf die Fahnen geschrieben, so Meghan.

Dass sie und ihr Ehemann bei der Erziehung ihres Nachwuchses in dieser Hinsicht an einem Strang ziehen, habe für Meghan oberste Priorität. Es gebe zu viele Ungerechtigkeiten gegenüber der weiblichen Bevölkerung. Daher solle sich jeder dazu berufen fühlen, etwas dagegen zu unternehmen. Denn in ihren Augen "können auch Männer Feministen sein". Im Zuge dessen plauderte die 37-Jährige aus: "Auch mein Mann ist einer."

Schon während ihrer Marokko-Reise im Februar hatte Meghan betont, wie sehr es ihr am Herzen liege, dass sich Mann und Frau auf Augenhöhe begegnen. "Frauen auf der ganzen Welt müssen um ihr Ansehen in der Gesellschaft kämpfen", sagte sie laut Mirror bei einer Rede in Marokko.

Getty Images Herzogin Meghan am King's College in London 2019

Getty Images Herzogin Meghan bei einer Podiumsdiskussion am King's College in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry in Marokko 2019

