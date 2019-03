Michael Jackson (✝50) hatte es nicht immer einfach im Leben: Er kam als eines von zehn Kindern von Joseph (✝89) und Katherine Jackson (88) zur Welt und wurde bereits seit seiner frühesten Kindheit von seinem Vater zu Höchstleistungen getrieben. Joes Methoden sollen dabei jedoch alles andere als menschenwürdig gewesen sein: Angeblich peitschte er seine Kinder sogar aus! Ist das der Grund, weshalb Michaels Bodyguard wie ein Vater für ihn gewesen sein soll?

"Joseph hatte niemals Zeit für mich, er sah mich nur als eine Art Geldeinnahmequelle", schrieb Michael laut TMZ im Jahre 1992 in einem an seinen Bodyguard adressierten Dankesbrief. Weiter fügte er hinzu: "Ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn du nicht hier gewesen wärst." Für Michael sei Bill Bray sogar "wie ein Vater gewesen", zitiert das Online-Portal weiter aus dem Schreiben des verstorbenen King of Pop.

Über 20 Jahre hatte Bill Michael als Bodyguard begleitet. Laut der US-Seite sei er in den 70er Jahren erstmals für die Jacksons tätig gewesen – mit den Jahren wurde aus dem Bodyguard ein enger Vertrauter der Familie. Mitte der 90er gab er seinen Posten jedoch endgültig auf und ging in seinen wohlverdienten Ruhestand. Nun ist Michaels Dankesbrief im Rahmen einer Auktion an die Öffentlichkeit gelangt.

Splash News Joe Jackson mit seiner Familie

Anzeige

George Rose/Getty Images Michael Jackson, King of Pop

Anzeige

Pool / Getty Images Michael Jackson im Jahr 2005

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de