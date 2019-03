Mark Ronson (43) ist weg vom Single-Markt! 2011 hatte der Musikproduzent seiner Freundin Josephine de La Baume das Jawort gegeben, fünfeinhalb Jahre später folgte die Scheidung. Seitdem drangen keinerlei Infos über Marks Liebesleben an die Öffentlichkeit. Doch nun scheint Amors Pfeil bei ihm wieder ins Schwarze getroffen zu haben: In einem Interview verriet Mark jetzt, dass er in festen Händen ist!

Mark ziert in diesem Monat das Cover des Wall Street Journals, in einem Interview mit dem Magazin plauderte er aus: "Ja, ich bin in einer Beziehung. Es ist toll. Ich date ein wirklich nettes Mädchen!" Wer die neue Frau an seiner Seite ist, behielt der 43-Jährige für sich. Der britische Radiosender Capital FM berichtete allerdings, dass eine Beauty namens Rebecca Schwartz Marks Herz erobert haben soll. Die beiden seien Weihnachten vergangenen Jahres sehr vertraut miteinander durchs festlich geschmückte New York geschlendert. Rebecca gehöre zur Crew der US-Show Saturday Night Live.

Doch nicht nur privat sieht es rosig für Mark aus: Auch beruflich könnte es kaum besser laufen! Zuletzt produzierte er gemeinsam mit Lady Gaga (32) den Hit "Shallow", für den die beiden einen Oscar gewannen. Und auch die gut vierjährige Zusammenarbeit für "Nothing Breaks Like A Heart" mit Miley Cyrus (26) wurde honoriert – der Song ist ein internationaler Megahit.

Instagram / rebeccaannes Rebecca Schwartz, Crew-Mitglied von Saturday Night Live

Getty Images Mark Ronson und Lady Gaga bei der Oscar-Verleihung 2019

Instagram / iammarkronson Miley Cyrus und Mark Ronson, Februar 2019

