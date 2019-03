Bald wird aufgetischt! Wie treue Reality-TV-Liebhaber mittlerweile wissen, folgt auf das Dschungelcamp in der Regel das perfekte Dschungel-Dinner. Nachdem sich die Stars im australischen Busch bekanntlich mit eher gewöhnungsbedürftigen Speisen begnügen mussten, versuchen sich die Teilnehmer bei der Nachfolge-Show mit wahren Delikatessen zu übertrumpfen. Bereits am 31. März 2019 um 20:15 Uhr flimmert der erste von zwei Teilen über die TV-Bildfläche!

Wie Vox nun offiziell bestätigte, werden sich die Dschungelcamp-Kandidaten auch in diesem Jahr in Deutschland wiedersehen und sich gegenseitig bekochen. Zum Spektakel geladen hat der Sender die folgenden Kandidaten: Evelyn Burdecki (30), Domenico de Cicco (36), Felix van Deventer (22), Doreen Dietel (44), Sandra Kiriasis (44), Gisele Oppermann (31), Sibylle Rauch (58) und Chris Töpperwien (45). Wie im Voraus bereits angekündigt, ist Bastian Yotta (42) nicht mit von der Partie.

Genauso wie im Vorjahr wird das Dschungel-Dinner in zwei Episoden ausgestrahlt. Wer wohl in diesem Jahr in die Fußstapfen der Vorjahressieger Matthias Mangiapane (35) und Daniele Negroni (23) treten wird? Stimmt in unserer Umfrage ab!

TVNOW / Stefan Menne Evelyn Burdecki im Dschungelcamp

MG RTL D / Stefan Menne Felix van Deventer, Dschungelcamp-Kandidat 2019

MG RTL D / Stefan Menne Gisele Oppermann am sechsten Dschungelcamp-Tag

MG RTL D / Severin Schweiger Jenny Frankhauser, Daniele Negroni, Matthias Mangiapane und Tatjana Gsell



