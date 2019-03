Ziehen am Liebeshimmel von Yeliz Koc (25) und Johannes Haller (31) etwa dunkle Wolken auf? Bei Bachelor in Paradise lernten sich die beiden TV-Gesichter kennen und hielten auch nach der Show engen Kontakt zueinander. Wenig später bestätigten sie offiziell ihre Beziehung. Seitdem waren die beiden quasi unzertrennlich und posteten im Netz regelmäßig verliebte Pärchenfotos. Nun soll sich aber eine Krise bei den Turteltauben anbahnen.

Wie Johannes am Freitag in seiner Instagram-Story verriet, wollten er und seine Freundin eigentlich ein romantisches Wochenende in Südtirol verbringen. Doch daraus wurde nichts. Johannes machte sich stattdessen mit einem Kumpel im Rahmen einer Autogrammstunde eine schöne Zeit in den Bergen, während die ehemalige Bachelor-Kandidatin eine Partynacht mit ihren Mädels verbrachte – eigentlich recht unbedenklich. Doch aus Yeliz' Umfeld hieß es gegenüber Boulewahr: "Yeliz hat mit Johannes quasi schon abgeschlossen. Das dauert nicht mehr lange mit denen!"

Ob da etwas dran ist? Auf Promiflash-Anfrage erklärte sein Management, dass sich Johannes aus zeitlichen Gründen nicht dazu äußern könne. Aber am Weltfrauentag grüßte der Hobbysegler seine bessere Hälfte sogar noch in seiner Insta-Story – allzu viel scheint an den Beziehungsproblemen also nicht dran zu sein.

Star Press Johannes Haller und Yeliz Koc im August 2018

Anzeige

P.Hoffmann/WENN.com Johannes Haller und Yeliz Koc beim Urban Decay Naked Cherry Launch

Anzeige

Schürmann, Sascha Johannes Haller 2018 in Köln

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de