Es ist die große TV-Romanze auf Umwegen! Sowohl Johannes Haller als auch Yeliz Koc (24) mussten erst einmal durch den Dating-Wolf vor laufenden Kameras bis sie zueinanderfanden. Er schaffte es bei Bachelorette Jessica Paszka (28) unter die Top drei. Sie machte sich einen Namen, indem sie Bachelor Daniel Völz (33) eine Ohrfeige verpasste. Die Gefühle kamen, nachdem beide bei Bachelor in Paradise nicht einen Funken Interesse aneinander angemeldet hatten. Und trotzdem: Mittlerweile hält das Glück mehrere Monate. Johannes erklärte seinen Fans nun sogar, woher er wisse, dass Yeliz die Richtige ist!

Mit einem Instagram-Schnappschuss, auf dem das Couple in den Dolomiten posiert, feierte der Influencer nun ein ganz besonderes Jubiläum: "Heute ist es drei Monate her, dass Yeliz und ich uns zum ersten Mal geküsst haben." Zur Feier des Tages verrät der 30-Jährige seinen Followern, wie er überprüft, dass er mit der Schönheit den richtigen Fang gemacht hat. Er stellt sich Yeliz einfach mit einem anderen Mann an ihrer Seite vor. "Wenn dieser Gedanke dich innerlich nicht sofort für einen Moment sterben lässt, dann verschwende nicht die Zeit des anderen", spricht er seine Empfehlung aus.

In Kürze könnte dieses Gedankenexperiment für Yeliz relativ realistische Formen annehmen. Angeblich soll ihr Liebster nämlich unter den Auserwählten für das diesjährige Promi Big Brother-Haus sein. Johannes dürfte demnach mit einigen prominenten Damen Seite an Seite in der TV-WG verweilen.

MG RTL D "Bachelorette"-Kandidaten Niklas, Johannes und David im Finale

MG RTL D Yeliz Koc und Daniel Völz bei der 5. Nacht der Rosen

Promiflash Yeliz Koc und Johannes Haller

