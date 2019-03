Sherlock Holmes-Fans aufgepasst! Zweimal standen Robert Downey Jr. (53) und Jude Law (46) bereits als Detektiv-Duo vor der Kamera. 2009 schlüpften sie erstmals in ihre Rollen als Sherlock Holmes und Dr. John Watson. 2012 hatten sie dann zum zweiten Mal das Vergnügen. Weniger als neun Monate ist es her, dass endlich ein dritter Teil angekündigt wurde. Doch jetzt hat die Produktionsfirma den Starttermin überraschenderweise verschoben: Sherlock Holmes 3 kommt erst 2021 in die Kinos!

Wie Variety berichtet, hat Warner Bros. den Starttermin für den dritten Teil der Meisterdetektiv-Filmreihe um über ein Jahr nach hinten datiert. Erst im vergangenen Mai hatte das Filmstudio bekannt gegeben, "Sherlock Holmes 3" werde um Weihnachten 2020 in die Kinos kommen. Dem Magazin zufolge sei die Konkurrenz im nächsten Jahr jedoch zu groß. Nicht nur der lang erwartete Avatar 2 sei bereits für den 18. Dezember 2020 eingeplant, auch die Fortsetzung des Animationsspaßes "Sing" solle am ersten Feiertag an den Start gehen, hieß es weiter.

Dabei scheint die Hoffnung auf weniger Konkurrenz auch 2021 nur gering zu sein. Angeblich ist bereits der dritte Teil von "Avatar" für Weihnachten 2021 in Planung.

