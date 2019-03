Während Frauen fast täglich ihre Frisur verändern, tut sich auf dem Kopf der meisten Männer nicht so viel. Umso größer war die Aufregung, als sich Musikstar Tyga (29) plötzlich an einem neuen Style ausprobierte. Der US-amerikanische Rapper und Musikproduzent ist bekannt für seine Zöpfe – dass er die nicht Tag und Nacht trägt, ist eigentlich keine große Überraschung. Doch ohne sie hätten ihn seine Fans fast nicht wiedererkannt!

Auch ein Rapper muss sich ab und zu mal kämmen – zumindest, wenn er lange Haare hat. Tyga jedenfalls schien neulich keine Lust auf seine typische Flechtfrisur zu haben und zeigte sich in Los Angeles mit wilder Wallemähne. Paparazzi lichteten den Musiker ab, während er aus seinem Auto stieg. Sein Haar reichte bis zu den Schultern – für alle Menschen mit dünnem Haar war wohl vor allem das Volumen seiner Pracht ein echter Grund, zum neidisch werden. Seine Fans finden den Anblick zum Teil auch ziemlich amüsant. Einer twitterte: "Ich will nie wieder irgendeinen Kommentar zu meinen Haaren hören, wenn Tyga so aussieht."

Doch an den Strubbel-Look dauerhaft gewöhnen, müssen sich seine Fans wohl nicht. Kurze Zeit später postete der 29-jährige Ex-Freund von Kylie Jenner (21) ein Video auf Instagram, das ihn wieder mit seinen gewohnten Zöpfen zeigt. Mitte März wird der Star in Las Vegas auftreten – ob mit Zöpfen oder offenen Haaren, bleibt für seine Anhänger bis dahin wohl spannend.

Tommaso Boddi/Getty Images for Ignite Rapper Tyga, Februar 2019

MEGA Tyga, US-Rapper

Getty Images Tyga bei einem Konzert in Los Angeles

