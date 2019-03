Ein Triumph folgt dem nächsten: Bei US-Sängerin Ariana Grande (25) läuft es momentan beruflich besser als je zuvor. Nicht nur ihr neues Album "thank u, next", das sie erst Anfang des Jahres veröffentlicht hatte, kommt bei ihren Fans überragend gut an. Alle drei Singles belegten sogar die Top drei Plätze der Billboard Hot 100 Charts – das hatten zuletzt die Beatles geschafft. Doch jetzt kommt die nächste Überraschung: Ariana hat einen eigenen Drink bei einem beliebten Kaffeehaus!

Wie das US-Online-Magazin Instyle berichtet, habe Ari in Kooperation mit der internationalen Kaffeehaus-Kette Starbucks am Montag ein neues Getränk vorgestellt. "Cloud Macchiato" nennt sich die neue Kaffeevariation, erhältlich ist sie in den Geschmacksrichtungen Zimt und Karamell, wie das News-Portal weiter verriet. Der Kunde habe dabei die Qual der Wahl, denn das Getränk werde nicht nur kalt, sondern auch heiß angeboten. Für den echten "Wolken-Effekt" verwende das Unternehmen ein Pulver, das den Schaum "reichhaltig und locker" macht, hieß es weiter.

Das Beste zum Schluss: Der neue GRANDE Latte enthalte dabei nur etwa ein Drittel Zucker im Vergleich zum früheren Starbucks-Beststeller, dem Frappuccino. Inspirieren ließ sich Ari dafür angeblich von der spanischen Merengue-Milch, die ihre fluffige Konsistenz unter Zugabe eines Eiklars erhält.

Getty Images Ariana Grande beim Billboard Women In Music-Event im Dezember 2018

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt im Juni 2018

Getty Images Ariana Grande bei einem Auftritt im Mai 2018

