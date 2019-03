Sie liebt Schönheits-OPs einfach! Reality-TV-Sternchen Lauren Goodger (32) hat sich bereits mehrfach unters Messer gelegt. Die ehemalige Celebrity Big Brother-Beauty hat sich nicht nur die Nase und ihre Brüste vom Chirurgen ihres Vertrauens verschönern, sondern mittlerweile auch an ihr Kinn Hand anlegen lassen. Doch das ging scheinbar mächtig schief! Jetzt spricht die 32-Jährige erstmals über ihre Filler-Behandlung und verrät, an wen sie ihr neuer Look erinnert hat!

Wie Daily Mail berichtet, hat Lauren mittlerweile sogar geschworen, sich nie wieder einer Gesichtsfiller-Behandlung zu unterziehen. Nach ihrem verpatzten Eingriff im letzten Jahr sah sie eigenen Angaben zufolge nämlich aus wie Jim Carrey (57) in seinem Film "The Mask" von 1994! Erst kürzlich griff die Britin das Thema in ihrer Kolumne im Online-Magazin New! wieder auf und schrieb: "Erst dachte ich 'Wow!' Aber als mich dann Paparazzi fotografierten – und ich mache keine Witze – sah ich aus wie 'The Mask'". Nur fünf Tage später ließ sie die Filler in ihrem Gesicht wieder auflösen. "Ich werde niemals wieder Filler in meinem Gesicht verwenden", erklärte Lauren nur wenig später.

Dem News-Portal zufolge plant sie momentan keine weiteren OPs. Allerdings gab Lauren an, eine Brustverkleinerung in Betracht ziehen, sobald sie Kinder hat. Auch eine zweite Nasen-OP könnte sie sich vorstellen. Aktuell bekomme sie schlecht Luft und schnarche sogar nachts.

Lia Toby / WENN.com Lauren Goodger bei den Diversity in Media Awards 2017

Anzeige

United Archives GmbH / ActionPress Jim Carrey in "The Mask"

Anzeige

Lia Toby / WENN.com Lauren Goodger bei den Beauty Awards by OK! 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de