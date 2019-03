Sie haben Ja gesagt! Im Juli 2017 wurde die Schauspielerin Lea Michele (32) erstmals mit ihrem neuen Freund Zandy Reich gesehen. Nachdem sie ihre Liebe bald darauf öffentlich machten, zögerten die beiden nicht lange! Im April vergangenen Jahres hielt Zandy um die Hand des Glee-Stars an und nun folgte am Samstag der vielleicht schönste Tag ihres Lebens: Lea und Zandy haben geheiratet!

Die romantische Trauung fand in einem intimen Rahmen im Norden Kaliforniens statt, wie People berichtet. "Wir sind so aufgeregt, verheiratet zu sein und dankbar, von unseren Freunden und Familie umgeben zu sein", verkündete das frischgebackene Ehepaar an ihrem großen Tag. Vor allem freuen sich die Liebenden jetzt, den Rest ihres Lebens miteinander verbringen zu können. Auf einem ersten Schnappschuss von der Hochzeit strahlen die Vermählten bis über beide Ohren!

Doch wer ist Leas Ehemann Zandy Reich überhaupt? Da der 36-Jährige nicht zur Prominenz zählt, werden ihn die meisten gar nicht kennen: Er ist Absolvent der renommierten School of Business, arbeitete danach im Finanzwesen und leitet mittlerweile seine eigene Modefirma "All Year Round." Fun-Fact: Zandy soll sogar Leas Verlobungsring selbst designed haben!

Splash News Lea Michele in San Diego

Instagram / leamichele Lea Michele und Zandy Reich

247PAPS.TV / Splash News Lea Michele und Zandy Reich in New York

