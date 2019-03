Er ist endlich wieder glücklich! Im Jahr 2014 hatte es zwischen Stephanie Davis (26) und Charlie Clapham am Set von "Hollyoaks" gefunkt – ihre kurze Liaison zerbrach allerdings nach nur wenigen Monaten. Nachdem Stephanie eine Beziehungsachterbahn hinter sich hat, hat sie nun ihren Mr. Right in einem anderen Serienkollegen gefunden. Und auch für Charlie geht es endlich wieder bergauf: Er hat sich ebenfalls neu verliebt – und das ebenso in eine Kollegin!

Wie The Sun erfahren haben will, soll der Ex-Celebrity Big Brother-Star Jess Impiazzi das Herz des Reality-Hotties erobert haben. Die beiden sollen sich bei den Dreharbeiten für den Science-Fiction-Film "Ria" kennen und lieben gelernt haben – dabei hatte Jess offenbar gar nicht daran gedacht, dass sie sich verlieben könnte. Nach der Scheidung von ihrem Ehemann Denny Solomona habe sie sich in die Arbeit gestürzt und war dafür sogar nach Los Angeles gezogen. Zwischen den beiden bestünde zwar noch keine Liebe, aber Jess scheint seine Aufmerksamkeit zu genießen. Sie seien gerade am Anfang, aber das Model erzähle seinen Freunden, dass es "endlich wieder glücklich ist".

Noch vor rund drei Jahren war Charlie im Leicester-Mercury-Interview allerdings nicht gerade begeistert von der Idee, nach seiner Beziehung mit Stephanie noch einmal eine Kollegin zu daten: "Ich werde älter und ich denke, dass das Mischen von Arbeit und Vergnügen vielleicht nicht die beste Idee ist."

Getty Images Charlie Clapham, Schauspieler

Getty Images Jess Impiazzi in London, September 2015

Getty Images Charlie Clapham in London, Januar 2016

