Alles neu bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten – zumindest das Intro! Bereits seit 1992 lockt die beliebte Serie wochentags die Fans vor die Fernseher. Am heutigen Montag werden die Zuschauer mal wieder eine kleine Überraschung erleben, denn die Daily wartet mit einer Änderung auf: GZSZ bekommt einen aktualisierten Vorspann – und in dem steckte für die Darsteller eine ganze Menge Arbeit!

Um 19:40 Uhr ist es so weit: Dann läuft der Einspieler erstmals im TV. Nach fünf Jahren, in denen viele neue Gesichter in den Kolle-Kiez gezogen sind, sei es Zeit für eine Veränderung, erklärt der Sender RTL auf Twitter. Der Dreh hatte es offenbar in sich, wie Nihat-Darsteller Timur Ülker (29) im Interview mit Bild verrät: "Die Dreharbeiten waren sehr lang, obwohl wir effektiv nur vier bis fünf Sekunden zu sehen sein werden." Insgesamt gibt es drei verschiedene Vorspann-Versionen, die abwechselnd vor den Folgen gesendet werden sollen.

Für Valentina Pahde (24), die die Rolle der Sunny verkörpert, waren die Dreharbeiten mit viel Spaß verbunden: "Es war schön, dadurch, dass es so übertrieben war, mussten wir wirklich anfangen zu lachen und das sind die wahren Momente geworden. Uns tun jetzt aber die Mundwinkel weh", scherzte die Blondine.

Instagram / wolfgang_bahro Wolfgang Bahro, Schauspieler

Anzeige

Instagram / timuruelker Timur Ülker, Schauspieler

Anzeige

Instagram / valentinapahde Valentina Pahde, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de