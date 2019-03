Früh schwingt den Kochlöffel, wer ein Profi-Koch werden will! Was dem TV-Publikum bereits aus The Voice bekannt ist, wird es wohl bald auch für das Sat.1-Kochformat The Taste geben. Der Sender arbeitet nämlich gerade an einem Ableger der Show, in dem junge Talente im Kampf um das perfekte Gericht gegeneinander antreten sollen. Die Bewerbungsphase für die neue Show "The Taste Kids" hat sogar bereits begonnen!

Auf seiner Website bestätigte Sat.1 die Arbeit an der neuen Show nun offiziell. Offenbar können Eltern ihren kochbegeisterten Nachwuchs sogar bereits online anmelden. Voraussetzung dafür ist, dass das "Kind zwischen acht und 15 Jahren alt ist und mit Kochlöffel und Bratpfanne umgehen kann." Wann die Show im TV zu sehen sein wird und auf welche prominente Unterstützung die Kids hoffen dürfen, ist derzeit hingegen noch nicht spruchreif.

Für viele Zuschauer dürfte die Ankündigung des "The Taste"-Pendants allerdings überraschend sein. Immerhin erreichte die Erwachsenen-Ausgabe in der vergangenen Staffel laut Dwdl im Durchschnitt gerade mal 8,9 Prozent Marktanteil – und war damit so schwach wie nie zuvor. Ob der Junior-Ableger den Zuschauern wohl besser schmecken wird?

