Ist Sarah Lombardi (26) gar keine Single-Lady? In den vergangenen Wochen hielt sich das hartnäckige Gerücht, dass sich die Musikerin und ihr Freund Roberto getrennt haben sollen. Bisher gab die DSDS-Finalistin von 2011 jedoch noch kein offizielles Trennungs-Statement ab. Liegt das vielleicht daran, dass sie und ihr Partner nach wie vor glücklich zusammen sind? Jetzt wurde Sarah turtelnd mit einem Mann in der Öffentlichkeit gesichtet – und vieles deutet darauf hin, dass es sich bei ihrem Begleiter um Roberto handelte!

Das berichtet Guten Morgen Deutschland. Einige Besucher des Berliner Legolands sichteten Sarah nämlich am Wochenende supervertraut mit einem Mann. Die zwei sollen einen ziemlich verliebten Eindruck gemacht und sich liebevoll mit "Schatz" angesprochen haben. Auf dem Foto, das ein Fan von den Turteltauben geschossen hat, sieht man die Begleitung der Sängerin zwar nur von hinten, doch sowohl die Statur als auch die Frisur würden zu Roberto passen!

Bekanntlich lebt der Bartträger ja auch in Berlin – ob ihm die hübsche Brünette und ihr Sohnemann Alessio (3) dort einen Besuch abgestattet und dann gemeinsam das Kinderparadies besucht haben? Ihrer Instagram-Story vom vergangenen Sonntagmorgen nach schien sich die Beauty zumindest in einer Privatwohnung aufgehalten zu haben – und nicht in einem Hotel. Darüber hinaus hatte Sarah schon am vergangenen Freitag einen Liebesurlaub angekündigt!

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Musikerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Freund Roberto

Instagram / sarellax3 Alessio und Sarah Lombardi an Weihnachten 2018

