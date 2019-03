Schon seit Wochen spekulieren Fans hartnäckig: Sind Sarah Lombardi (26) und ihr Roberto noch zusammen oder ist zwischen dem Paar bereits längst alles aus? Trotz Trennungsgerüchten gab es von der Sängerin bislang noch kein klares Statement zu ihrem Beziehungsstatus. Doch eine Urlaubsankündigung könnte nun tatsächlich für Klarheit sorgen. In den sozialen Medien postete die Musikerin jetzt einen ziemlich verdächtigen Post.

Nach einem Jahr Beziehung soll sich die 26-Jährige bereits in den vergangenen Wochen von ihrem Roberto getrennt haben – eine offizielle Bestätigung gibt es bislang nicht. Nun postete die Musikerin in ihrer Instagram-Story einen Urlaubs-Countdown und verriet damit, dass es für sie in wenigen Tagen in die Sonne geht. Und diesen Trip gönnt sich die Brünette offenbar nicht alleine – denn zu ihrem Post fügte sie ein Pärchen-Emoji sowie einen Smiley mit Herzchen hinzu.

Wäre es also möglich, dass die Mutter von Alessio (3) und der Sportfan gar nicht auseinander sind? Vielleicht ist mit der männlichen Person in dem Pärchen-Emoji aber auch nur Sarahs Söhnchen gemeint, der ihr immerhin ebenfalls stets die Hand hält. Bleibt also abzuwarten, wer sich auf den bevorstehenden Strandfotos entdecken lässt!

Instagram / sarellax3 Roberto und Sarah Lombardi

Schultes,Klaus Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und Roberto an Weihnachten 2018

