Der Countdown für den Start der zwölften Let's Dance-Staffel hat begonnen! Am kommenden Freitag geht die beliebte Tanzshow in eine neue Runde – mit von der Partie ist GZSZ-Star Ulrike Frank (50), die nicht nur schon seit Jahren als Schauspielerin auf der Bühne steht, sondern sogar eine professionelle Musical-Ausbildung absolviert hat. Doch tänzerische Vorerfahrung hin oder her – die Serien-Darstellerin hat ein bisschen Muffensausen vor der neuen Herausforderung!

Seit über 18 Jahren gehört Ulrike zum Hauptcast von GZSZ. Bevor es für sie im Jahr 2000 zum Fernsehen ging, waren vor allem Deutschlands Theaterbühnen ihr Zuhause gewesen. 1989 hatte sie direkt nach ihrem Abitur ein Gesangs- und Tanzstudium an der Essener Folkwang Hochschule begonnen, das sie vier Jahre später erfolgreich abgeschlossen hat. Auf dem Lehrplan standen unter anderem Ballett, Modern Jazz und Steppen – das könnte für die 50-Jährige bei "Let's Dance" doch zum Vorteil werden, oder? "Das ist eine Weile her, ich habe fast nur noch gedreht und 20 Jahre gar nicht mehr getanzt", verrät Ulrike im Gespräch mit Promiflash: "Aber auch wenn Standard- und lateinamerikanische Tänze eine komplett neue Welt für mich sind, gibt es hoffentlich Überschneidungen und mein Körper erinnert sich vielleicht auch an das eine oder andere."

Obwohl Ulrike regelmäßig auf großen Bühnen performt, sagt sie: "Ich bin zwar sehr aufgeregt, allerdings genieße ich es auch total. Und in der Kennenlern-Show kann man sich wenigstens noch ein bisschen eingewöhnen, bevor es dann in der zweiten Show schon um alles geht." Erst am Freitag erfährt die Brünette, mit welchem Profitänzer sie das Abenteuer wagen wird – da sie alle männlichen Coaches klasse findet, ist es ihr egal, wer sie unter seine Fittiche nehmen wird.

