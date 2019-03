Endlich geht es auf Temptation Island richtig los! Seit dem 6. März wagen vier Paare das große TV-Experiment: In paradiesischem Ambiente werden die Duos getrennt voneinander von attraktiven Single-Damen und -Herren in Versuchung geführt. Inzwischen sind die Vergebenen mit den Verführern in ihre beiden Traumvillen eingezogen und die ersten Dates stehen an. Doch liegt bei den Rendezvous schon ein Knistern in der Luft?

Fabian Nickel darf mit der brünette Nicole Salgado auf das erste Versuchungs-Treffen. Bei einer romantischen Bootstour lernt der Freund von Ziania Rubi die 23-jährige Schönheit richtig kennen. Und siehe da, die Chemie stimmt! "Wenn ich Single wäre, wäre Nicole definitiv eine Frau, die ich daten würde", stellte Fabian verschmitzt fest. Doch näher kommen sich die beiden Reality-Teilnehmer nicht. Casanova Salvatore Vassallo lässt hingegen schon beim ersten Stelldichein mit Maryana Matsura nichts anbrennen: Der Freund von Christina Dimitrou lässt sich von dem Model die Brust eingipsen – tiefe Blicke inklusive. Brav bleibt der Tattoo-Hottie aber trotzdem.

Bei den anderen Dates herrscht allerdings noch größere Zurückhaltung. Ziania darf mit Muskelmann Amin Elkach ebenfalls Bötchen fahren. Christina macht mit Stripper Chris Grey einen Thai-Markt unsicher. Robin Riebling geht mit der frechen Janina Gander auf ein Kick-Box-Date – touchy wird es aber auch hier nicht. Lena Schiwiora darf mit Love Island-Schnuckel Richard Heinze am Strand picknicken. Bachelor-Sternchen Lisa-Marie Sauer malt mit "Love Island"-Star Anthony Schirru am Strand ein Porträt. Janis Scotti mixt Cocktails mit Verführerin Patrizia. Aber was sagt ihr: Waren euch die ersten Rendezvous zu brav? Stimmt ab!

Alle Folgen von "Temptation Island - Versuchung im Paradies " ab dem 6. März 2019 exklusiv bei TVNOW.

TVNOW Salvatore und Maryana bei einem "Temptation Island"-Date, Folge 1

TVNOW Die elf "Temptation Island"-Single-Ladys 2019

TVNOW Die vier "Temptation Island"-Paare 2019

