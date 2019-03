Vom Lord von Winterfell zum Hollywood-Star? Für den Schauspieler Richard Madden (32) könnte es bald in deutlich wärmere Gefilde gehen, als es seine Serienheimat als Robb Stark in Game of Thrones war. Der 32-Jährige gewann für seine Darstellung in der britischen Dramaserie "Bodyguard" an der Seite von Keeley Hawes einen Golden Globe – und will nach diesem Erfolg sein Glück nun offenbar in Hollywood versuchen.

Bisher war Hollywood eigentlich keine Option für den gebürtigen Briten. "Er mochte Los Angeles eigentlich nie besonders, aber Ende letzten Jahres war er einige Male dort und hat sich nun in die Stadt verliebt", sagte eine Quelle der Sun. Doch werde der Schauspieler Hollywood wohl eher als Karrieresprungbrett nutzen, denn als Heimat betrachten. "Es ist offensichtlich, dass Großbritannien immer Richards Heimat bleiben wird. Aber wenn Richard in den USA groß rauskommt, wird das seine Chancen, der nächste Bond zu werden, sicherlich nicht schmälern." Viele vermuten, dass der gutaussehende Richard der nächste Agent 007 werden könnte, nachdem Daniel Craig (51) seinen letzten James-Bond-Film "Bond 25" abgedreht haben wird.

Für Richard könnte ein echter Traum wahr werden, falls er der nächste 007 wird: "Ich fühle mich mehr als geschmeichelt, dass ich in diesem Zusammenhang erwähnt werde, und dass Leute sich vorstellen können, mir diese Rolle zu geben", sagte er dem Online-Magazin GQ.

Getty Images Richard Madden mit seinem Golden Globe

Anzeige

Getty Images Richard Madden bei den 25. Screen Actors Guild Awards in Los Angeles

Anzeige

Getty Images Richard Madden in London, Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de