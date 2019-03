Warum stellte er die Kindergeldzahlungen ein? Kurz, nachdem R. Kelly (52) auf Kaution freigekommen war, musste er vor wenigen Tagen erneut ins Gefängnis. Diesmal jedoch nicht wegen angeblichen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen: Der "I Belive I Can Fly"-Interpret soll seiner Ex-Frau Andrea Kelly für die drei gemeinsamen Sprösslinge Kindergeld in sechsstelliger Höhe schulden. Ein Insider verriet nun, was ihn zu diesem Schritt bewogen haben soll!

Wie TMZ berichtet, habe der 52-Jährige nach der Trennung 2009 versucht die Beziehung zu seinen Kindern Joann, Jay und Robert aufrechtzuerhalten – seine Ex habe jedoch jede Chance darauf ruiniert. Er sei fest davon überzeugt, Andrea habe die Kids einer Gehirnwäsche unterzogen, plauderte der Insider aus. Als Rache soll R. Kelly zu drastischen Maßnahmen gegriffen und die Kindergeldzahlungen eingestellt haben.

Der Musiker soll Andrea Geld in Höhe von insgesamt über 160.000 US-Dollar (umgerechnet etwa 142.300 Euro) geschuldet haben – da er diese bis zum 6. März nicht beglichen hatte, wurde er verhaftet. Im Gefängnis zahlte der US-Amerikaner seine Schulden schließlich doch und befindet sich seit Samstag wieder auf freiem Fuß.

Getty Images R. Kelly mit seinem Anwalt Steve Greenberg, 2019

Getty Images Andrea Kelly, 2018 in New York

Getty Images R. Kelly, Sänger

