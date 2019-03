Herzogin Meghan (37) konnte sich wohl einfach nicht für einen Look entscheiden! Die hochschwangere Frau von Prinz Harry (34) nahm am Montag an den Feierlichkeiten des Commonwealth Day teil – einer ihrer letzten öffentlichen Auftritte, bevor sie in die Baby-Pause geht, denn bereits in wenigen Wochen soll ihr erster Nachwuchs auf die Welt kommen. An der Seite ihres Gatten überzeugte die 37-Jährige im Laufe des Tages mit zwei völlig unterschiedlichen Outfits!

Für ihren Besuch im Canada House in London am Vormittag wählte die Herzogin von Sussex ein grünes Kleid mit dem dazugehörigen Blazer von Erdem Maralioglu – der Mantel war mit einem schwarzen Blumenmuster verziert. Den Look rundete sie mit einer dunklen Clutch und Pumps ab. Der royalen Beauty wurde der Zweiteiler jedoch offenbar schnell langweilig: Bei ihrer Teilnahme an einer konfessionsfreien Messe in der Kirche Westminster Abbey überraschte sie später am Tag unschuldig in Weiß: Unter ihrem Bouclé-Mantel trug sie ein bedrucktes Kleid von Victoria Beckham (44).

Anders bei ihrem ersten Kostüm komplettierte sie diesen Style mit einem Fascinator, der ebenfalls in Weiß gehalten war. Ihr Gatte blieb dagegen seinem Outfit treu: Harrys schlichter dunkelblauer Anzug mit einer beige karierten Krawatte harmonierte farblich mit beiden Looks seiner Frau. Welches Outfit von Meghan gefällt euch besser? Stimmt ab!

Getty Images Herzogin Meghan am Commonwealth Day, 2019

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day in London, 2019

WENN Herzogin Meghan am Commonwealth Day, 2019

