Dieter Bohlen (65) ist immer für eine Überraschung gut! Zurzeit ist er mal wieder auf der Suche nach einem neuen Superstar. Die diesjährige DSDS-Jury aus Musiker Xavier Naidoo (47), Tänzerin Oana Nechiti (31) und Sänger Pietro Lombardi (26) hatte anfangs einige Zuschauer in Staunen versetzt. Die Staffel kommt bislang aber hervorragend bei den "Deutschland sucht den Superstar"-Fans an. Doch jetzt sorgt Dieter schon vor den DSDS-Liveshows für eine Pop-Sensation – er kehrt nach 16 Jahren für ein Mega-Konzert nach Berlin zurück!

Alle Dieter-Fans sollten sich den 31. August 2019 ganz fett im Kalender markieren – an diesem Tag tritt der Poptitan mit Hits wie "Cheri Cheri Lady" und "You’re My Heart, You’re My Soul" in der Zitadelle Spandau in Berlin auf. Im Gespräch mit Bild nennt der DSDS-Juror jetzt die Gründe für sein Sensations-Comeback: "Ich bekam Tausende Nachrichten, warum ich in Moskau spiele, aber nicht hier. Die Möglichkeit passte aber nie so richtig. Angebote hatte ich genügend. Die Idee mit einem Open Air im Sommer in Berlin fand ich einfach mega. Da hatte ich sofort Lust drauf."

Außerdem verrät Dieter, dass er sich normalerweise mindestens ein Jahr darauf vorbereiten würde, aber auf solche spontanen Sachen stehe. "Hätten sie mich gefragt, ob ich übermorgen das Konzert spielen will, hätte ich auch Ja gesagt", lacht der 65-Jährige. Das letzte Mal stand der Sänger gemeinsam mit Thomas Anders (56) im Juni 2003 in Berlin auf einer Konzertbühne. Dieses Mal wird er ohne Thomas, dafür aber mit einer Band, die Menge zum Toben bringen!

TVNOW / Gregorowius Xavier Naidoo, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Dieter Bohlen in der DSDS-Jury

Getty Images Dieter Bohlen in Köln 2018

Action Press/Dagmar Scherf/face to face Dieter Bohlen und Thomas Anders 2003

