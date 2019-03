Für vier Kandidaten hat sich der Traum vom Superstar-Titel schon wieder erledigt! Im Thailand-Recall kämpfen die DSDS-Teilnehmer gerade um den Einzug in die Live-Shows. Dabei wird von Folge zu Folge natürlich knallhart aussortiert. Schon am ersten Recall-Tag konnten nicht alle Nachwuchssänger überzeugen. Die Jury rund um Dieter Bohlen (65), Xavier Naidoo (47), Oana Nechiti (31) und Pietro Lombardi (26) musste deshalb schon vier Kandidaten wieder nach Hause schicken!

Die besten 24 Möchtegern-Superstars haben sich heute in Dreier-Gruppen der Jury gestellt. Für Jessica Martins Reis, Ecem Safa, Kamilla Asadullina und Gianina Fabbricatore nur leider ohne Erfolg. Sie konnten bei ihren Performances in traumhafter See-Kulisse nicht überzeugen. Vor allem von Gianinas Auftritt waren die Juroren ziemlich enttäuscht. "Wer performt, kommt weiter. Wer verkackt, fliegt. Ganz einfaches Prinzip", lautete Pietros knallhartes Urteil. Aber auch Ecem konnte sich mit ihrem Gesang nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Sie versuchte sich mit Joana Kesenci und Shanice Porkar an dem Song "Solo" von Clean Bandit feat. Demi Lovato (26). Die Jury war von der Leistung aller drei Mädels ziemlich enttäuscht. Den anderen beiden wollten Dieter und Co. aber noch einmal eine Chance geben.

Damit steht jetzt die Top 20 fest – und der Wettbewerb wird immer härter. Die restlichen Kandidaten müssen sich in der kommenden Woche in Duetten beweisen. Was sagt ihr zu der ersten Recall-Entscheidung? Stimmt ab!

Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de.

TV NOW / Gregorowius Jessica Baykina, Jessica Martins Reis und Antonia "Toni" Komljen bei DSDS 2019

Anzeige

TV NOW / Gregorowius Kamilla Asadullina, Natali Vrtkovska und Gianina Fabbricatore im DSDS-Recall 2019

Anzeige

TV NOW / Gregorowius Shanice Porkar, Joana Kesenci und Ecem Safa bei DSDS 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de