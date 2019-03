Seit der Geburt ihres Sohnes schwebt Eva Longoria (43) auf Wolke sieben. Denn der Desperate Housewives-Star ist bis über beide Ohren verliebt in den kleinen Mann namens Santiago Enrique Bastón. Gemeinsam mit Ehemann Nummer drei, José Bastón, zieht sie den kleinen Wonneproppen groß – und offenbar scheint der Nachwuchs ein echter Schnellzünder zu sein: Mit gerade mal neun Monaten steht er schon wie ein Großer.

Im weißen Kuschelstrampler mit Kapuze und Stoffohren hält sich Santiago mit seinen kleinen Händchen an einem Spielhaus fest. "Wer steht denn da auf? Wer steht denn da ganz alleine auf? Hey zusammen, er hat sich allein hochgezogen", erzählt Eva in einem Instagram-Video ihren Followern. Als der Sohnemann kurz wackelt, schiebt sich Evas Hand ins Bild und stützt seinen Rücken: "Ich bin hier, ich bin hier, ich werde dich auffangen", beruhigt sie ihn und scherzt dann gleich: "Du kommst hier nicht raus. Nein, nein mein Liebling." Gefolgt von ihrem typischen tiefen Lachen. Dazu schreibt sie, was alle Eltern kennen: "Er wird zu schnell groß …"

Es ist nicht das erste Mal, dass Eva ihren kleinen Santiago auf im Social Web zeigt. Erst kürzlich postete die total verliebte Mami ein Bild von sich und ihrem kleinen Jungen bei einer gemütlichen Kuschelstunde auf der Couch.

Getty Images Eva Longoria bei der Premiere von "Dog Days"

Anzeige

Instagram / evalongoria US-Star Eva Longoria mit ihrem Sohn

Anzeige

Instagram / evalongoria Eva Longoria und ihr Sohnemann

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de