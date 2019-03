Prinz Harry (34) war noch nie ein Kind von Traurigkeit. Manchmal ging sein Sinn für Humor dann doch vielen ein Stück zu weit. Nach einigen Eskapaden in seinen Teenager-Jahren und seinen Zwanzigern ist es doch etwas ruhiger um den Witzbold. Doch nun wurde deutlich: Sein Sinn für Spaß und Scherze wurde ihm nicht ausgetrieben. Denn bei einem offiziellen Termin kicherte er einfach drauf los.

Anlässlich des britischen "Commonwealth Day", der die Vereinigung der Königreiche England, Schottland und Irland feiert, nahm Harry mit seiner Ehefrau Herzogin Meghan (37) an den Feierlichkeiten in Westminster Abbey teil. Unter anderem trat dort auch die bekannte Band Clean Bandit auf und performte ihren Hit "Symphony". Das begeisterte Harry, der im Rhythmus zur Musik mit seinem Kopf nickte. Als er merkte, dass er dabei beobachtet wurde, konnte er nicht an sich halten und prustete los.

Er scheint seinen Humor mit seiner Ehefrau zu teilen, denn die schwangere Meghan wandte sich ihm auf sein Gekicher hin zu und musste auch lachen. In nur wenigen Wochen kommt das erste Kind der beiden auf die Welt.

WPA Pool/Getty Images Prinz Harry beim Besuch des Hamilton Community College in Leicester

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry am Commonwealth Day 2019 in London

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

