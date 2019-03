Ihr Lächeln ist zurückgekehrt! Um Angelina Jolie (43) war es in den vergangenen Monaten etwas ruhiger geworden. Im Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder mit ihrem Ex-Partner Brad Pitt (55) sorgte die Schauspielerin immer wieder für Schlagzeilen. Anfang der Woche zeigte sich die Beauty bei einem Kino-Event so happy wie schon lange nicht mehr. Mit ihrem Nachwuchs strahlte Angelina in die Kameras der anwesenden Fotografen.

Zur Premiere des Disney-Remakes von "Dumbo" erschien die 43-Jährige am Montag mit vier ihrer sechs Sprösslinge auf dem roten Teppich in Los Angeles. Zahara (14), Shiloh (12) und die Zwillinge Vivienne (10) und Knox (10) lächelten neben ihrer berühmten Mama im El Capitan Theatre vor den Linsen der Reporter. Zwar hatte Angelina an der Neufassung des Zeichentrick-Klassikers selbst nicht mitgewirkt, arbeitet aber für andere Filme eng mit dem Disney-Studio zusammen.

Laut Just Jared wird ihr kommender Disney-Streifen "Maleficent: Mistress of Evil" im Oktober 2019 erscheinen – sieben Monate früher als erwartet. Außerdem übernimmt sie in der Produktion "The One and Only Ivan" einen Sprechpart.

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt 2015 in Kalifornien

Getty Images Angelina Jolie 2018 in London

Getty Images Angelina Jolie 2019 in Los Angeles

