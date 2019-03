Sie hat keine Lust auf Netz-Hate! Seit fast zwei Jahren sind Sofia Richie (20) und Scott Disick (35) unzertrennlich. Während das Model sogar mittlerweile Kourtney Kardashian (39) – die Ex-Freundin des Reality-Hotties – von sich überzeugt hat, dürfte dem Glück der beiden eigentlich nichts mehr im Weg stehen. Wären da nicht die Internet-Trolle, die immer wieder gegen die Beziehung austeilen. Das ließ Sofia jetzt allerdings nicht auf sich sitzen: Sie schoss jetzt zurück!

Unter einem Instagram-Foto mit ihrer Freundin Diana, die erst vor wenigen Tagen mit der Patchworkfamilie rund um Scott, Sofia und Kourtney essen war, meldete sich in den Kommentaren auch ein Hater zu Wort. “Lass Scott in Ruhe und kümmere dich um deine Zukunft”, forderte der User die 21-Jährige auf. Während die Blondine, die schon für viele Designer vor der Kamera stand, solche Zeilen meist nicht beachtet, konterte sie jetzt allerdings schlagfertig: “Lass’ mich in Ruhe und kümmere dich selbst um deine Zukunft”, lautete Sofias Antwort. Auch viele Fans sprangen ihr sofort zur Seite und wiesen die Followerin in ihre Schranken.

So schnell wird Sofia ihren Freund wahrscheinlich auch nicht verlassen: Gerüchten zufolge soll Scott einen Antrag planen. Im Januar wurde der 35-Jährige beim Verlassen eines Juweliers in Calabasas gesichtet. Dort soll er sich laut Hollywood Life-Insidern Verlobungsringe angeschaut haben. Bestätigt wurde das von den Verliebten bisher allerdings nicht.

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie, 2018

Anzeige

Instagram / sofiarichie Sofia Richie mit einer Freundin

Anzeige

Getty Images Scott Disick und Sofia Richie im Februar 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de