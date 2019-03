Sorge um Paris Hilton (38)! Wie gewohnt bringt die Sängerin und Unternehmerin auf Instagram einen Post nach dem anderen raus, nimmt ihre Fans mit in ihr volles Leben als Celebrity. Zwischen neueren Posts erinnert sie in Throwback-Videos immer wieder zurück an alte Zeiten. Vor wenigen Tagen teilte sie dann ein Video ihres Songs "Stars Are Blind". So weit, so gut, aber ein Kommentar unter dem Beitrag gibt Anlass zur Sorge – denn Paris' Vater selbst meldet sich zu Wort!

"Paris, es ist sehr wichtig – du sollst deinen Dad dringend auf dem Handy anrufen", schreibt Rick Hilton (63) von seinem Privat-Account auf Instagram zu dem Foto der Blondine. "Wir können dich über keine deiner Nummern erreichen." Da scheint jemand Sorge um seine Tochter zu haben – und hat einen eher ungewöhnlichen Weg gefunden, sie zu kontaktieren. Paris selbst ist auf den Kommentar allerdings nicht eingegangen, mehrere Posts folgten aber seit Freitag auf ihrem Account, und auch ihr Vater hat seit dem alarmierenden Kommentar mehrere Videos gepostet.

Paris' aktuelle Handy-Abstinenz ist aber auch kein Wunder: Die Unternehmerin hat durchgehend neue Projekte am Hals. Erst kürzlich erzählte sie etwa dem britischen Mirror: "Ich habe kaum Zeit für mich. Ich bin über 250 Tage im Jahr unterwegs, kaum zu Hause, konzentriere mich nur auf mich, mein Geschäft und meine Freunde."

Getty Images Paris Hilton

Rich Fury/Getty Images Paris, Kathy, Rick und Nicky Hilton im April 2018

Getty Images Paris Hilton in New York City

