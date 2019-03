Wird dieses Album sein bisher persönlichstes? Erst vor wenigen Tagen hatten die Beliebers eine emotionale Nachricht verkraften müssen: Justin Bieber (25) offenbarte im Netz, dass er aktuell mit einer persönlichen Krise zu kämpfen habe. Der Sänger, der an Depressionen leidet, bat darum, für ihn zu beten. Inmitten seines privaten Tiefpunkts scheint Justin aber nicht nur Halt bei seiner Ehefrau

Hailey zu finden: Er soll bald eine neue Platte rausbringen!

Wie ein Bekannter des 25-Jährigen nun im Gespräch mit Hollywood Life ausgeplaudert hat, soll die Kunst sein Lichtblick sein – und dabei soll er sich vor allem auf seine Musik und Fashion konzentrieren. “Justin arbeitet gerade heimlich an seinem fünften Studioalbum und es hilft ihm dabei, geerdet zu bleiben", verriet der Informant. Der “Sorry”-Interpret habe das Gefühl, dass neue Musik längst überfällig sei und er freue sich sehr darauf, sie für seine Fans veröffentlichen zu können. “Justin liebt es, neue Musik zu kreieren, die ihn neben seiner Liebe zu Hailey durch seine herausfordernden Tage trägt”, erklärte die Quelle.

Bei all dem immer an seiner Seite: seine Frau. Wie der Insider betonte, liebe es das Model, Justins Gattin zu sein – in guten wie in schlechten Tagen. “Sie möchte für immer mit ihm zusammen bleiben, auch in diesen schwierigen Zeiten”, erklärte er weiter. Egal was komme, Hailey werde Justin für immer lieben und unterstützen.

Splash News Justin Bieber in New York

MEGA Hailey und Justin Bieber in New York

Instagram / kahleabaldwin Hailey Baldwin und Justin Bieber, November 2018

