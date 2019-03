Wird es bald wieder Nachwuchs im Hause Levine geben? Behati Prinsloo (30) und Adam Levine (39) sind bereits Eltern von zwei Töchtern, der kleinen Dusty Rose und ihrer Schwester Gio Grace, und zeigen sich privat superhappy miteinander. Das Victoria's Secret-Model postete erst kürzlich einen Schnappschuss, der sie zusammen mit ihrem Mann bei einem innigen Backstage-Moment zeigt. Und offenbar scheinen die beiden so verliebt zu sein, dass sie über weitere Kinder nachdenken.

"Ich denke schon. Es ist nicht ausgeschlossen", antwortete die 30-Jährige auf die Frage des People-Magazins, ob sie noch mehr Kinder haben werden: "Ich wuchs als Einzelkind auf, also wollte ich immer eine große Familie." Davon kann auch Adam ein Lied singen, wie er in der Ellen DeGeneres (61)-Show verriet: "Sie war ein Einzelkind, also will sie ungefähr 100 Babys. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Das sind wirklich viele Babys." Laut seiner Frau ist der Maroon 5-Frontman allerdings ein ganz wunderbarer Vater: "Es ist so aufregend deinen Partner dabei zu sehen – du weißt ja nicht, wie er als Elternteil sein wird […] und es ist wunderbar zu sehen, wie er die Rolle annimmt und es liebt, vor allem mit zwei Mädchen", schwärmte Behati.

Außerdem plauderte sie weitere private Details aus und verriet, was für sie als Mama die größte Herausforderung ist: "Du versuchst immer, dein Bestes zu geben und hast immer das Gefühl, dass du es besser machen könntest."

