In der Nacht von Sonntag auf Montag fand in den USA das größte Sportspektakel der Welt statt! Traditionell tritt in der Halbzeitpause des Super Bowl ein ausgewählter Act auf – dieses Jahr wurde die Ehre Adam Levine (39) und seiner Band Maroon 5 zuteil. Für ihr Bühnenprogramm ernteten die Musiker aber nicht nur Lob – manche Fans waren enttäuscht von dem Auftritt. Eine stand aber die ganze Zeit hinter den Jungs: Adams Frau Behati Prinsloo (30) war mehr als überzeugt von ihrem Mann und seinen Kollegen!

Auf ihrem Instagram-Account teilte das Victoria's Secret-Model einen zuckersüßen Backstage-Moment von sich und ihrem Schatz. Auf dem Foto nimmt der 39-Jährige das Gesicht der blonden Beauty ganz sanft in seine Hände. Behati schrieb zu dem Schnappschuss: "Worte können all das nicht beschreiben. Ich liebe dich." Beim Anblick des romantischen Pärchen-Pics kamen auch die Fans der beiden ins Schwärmen und kommentierten den Beitrag mit zahlreichen Herzen.

Nach der Super-Bowl-Halbzeitshow äußerte sich auch Adam zu dem Gig – und zog dabei ein ziemlich positives Fazit. "Wir danken dem Universum für diese historisch bedeutende Gelegenheit, auf der größten Bühne der Welt zu spielen. Wir danken unseren Fans, dass sie unsere Träume möglich gemacht haben", schrieb er auf Instagram zu einem Foto von der Show.

Getty Images Behati Prinsloo und Adam Levine nach der Victoria's Secret Fashion 2018

Dimitrios Kambouris/Getty Images for Victoria's Secret Behati Prinsloo bei der Victoria's Secret Fashion Show

Getty Images Adam Levine auf der Bühne des Super Bowl

