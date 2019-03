Luke Perry (✝52) und seine Verlobte Wendy Madison Bauer hatten eigentlich Großes geplant! Anfang März verstarb der Beverly Hills, 90210-Star an den Folgen eines schweren Schlaganfalls, den er eine Woche zuvor erlitten hatte. Der Riverdale-Darsteller hinterlässt neben seinen Kindern auch seine Partnerin, mit der er über ein Jahrzehnt zusammen war. Jetzt wurde ein weiteres tragisches Detail zu seinem Tod enthüllt: Luke und Wendy wollten eigentlich im kommenden Sommer heiraten!

Das geht nun aus einer Save-The-Date-Karte hervor, die dem Online-Magazin TMZ vorliegt. Auf der Einladung, die in Schwarz- und Goldtönen im Stil der 1920er-Jahre gehalten ist, wurden die ersten Details zu der Feier vermerkt: "Merkt euch den Termin für Luke und Madisons Hochzeit am 17. August 2019 in Los Angeles, Kalifornien." Die formellen Einladungen sollten noch folgen, wie weiter unten auf dem Papier zu lesen ist.

Am Wochenende gab Wendy das erste Interview seit dem Tod ihres Verlobten – darin sprach die 44-Jährige ganz offen über ihre Gefühle: "Die vergangenen elfeinhalb Jahre mit Luke waren die glücklichsten meines Lebens und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Zeit mit ihm gehabt habe", schwärmte sie von Luke und ihrer gemeinsamen Beziehung.

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Luke Perry und seine Freundin Wendy Madison Bauer im April 2017

Anzeige

Getty Images Luke Perry beim "Riverdale"-Screening

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de