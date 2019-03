Erste Worte von Luke Perrys (✝52) Verlobter! Am Montag starb der Beverly Hills, 90210-Star an den Folgen eines schweren Schlaganfalls. Bisher äußerten sich sowohl viele seiner Kollegen von Riverdale und "Beverly Hills" als auch seine beiden Kinder zu dem tragischen Tod des Serien-Darstellers. Seine Zukünftige Wendy Madison Bauer hüllte sich allerdings in Schweigen – bis jetzt: In einem emotionalen Interview sprach die 44-Jährige ganz offen über ihre Gefühle.

"Ich möchte allen für ihre Liebe und Unterstützung danken", erklärte Wendy im Gespräch mit People. All die warmherzigen Geschichten über Lukes Großzügigkeit und Freundlichkeit seien in dieser schweren Zeit ein großer Trost gewesen. "Die vergangenen elfeinhalb Jahre mit Luke waren die glücklichsten meines Lebens und ich bin dankbar dafür, dass ich diese Zeit mit ihm gehabt habe", schwärmte sie weiter.

Viel war nicht über die Beziehung des Familienvaters und der Physiotherapeutin nicht bekannt. 2017 zeigten sie sich erstmals öffentlich als Paar bei einem Event. Ansonsten blieben gemeinsame Auftritte eine echte Seltenheit – auch die Heiratspläne der beiden waren ein wohlbehütetes Geheimnis. Erst nach seinem Tod wurde bekannt, dass er seine Partnerin ehelichen wollte.

Getty Images Luke Perry, Schauspieler

Getty Images Luke Perry beim "Riverdale"-Screening

Getty Images Wendy Madison Bauer und Luke Perry

