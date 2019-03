Das FBI fährt in Hollywood schweres Geschütz auf! Am Dienstag wurde Schauspielerin Felicity Huffman (56) vorläufig festgenommen. Der ehemaligen Desperate Housewives-Darstellerin – sowie 50 anderen Angeklagten – wird Bestechung vorgeworfen. Um ihrer Tochter die Ausbildung an einer renommierten Universität zu ermöglichen, soll Felicity 15.000 US-Dollar gezahlt haben. Mittlerweile ist die Schauspielerin wieder auf freiem Fuß, muss sich aber Ende März vor Gericht verantworten. Ihre Verhaftung aber wird sie jedoch so schnell nicht vergessen, denn: Das FBI verhaftete sie wie einen Schwerverbrecher!

Obwohl Felicity wusste, dass sie sich im Fadenkreuz der Ermittlungen befand, hätte sie sicher nicht mit einer solchen Festnahme gerechnet: Um 6 Uhr morgens tauchten sieben bewaffnete FBI-Agenten vor ihrer Haustür in den Hollywood Hills auf, berichtet die TMZ. Mit gezogenen Waffen forderten sie die Schauspielerin auf, das Haus zu verlassen und sich zu ergeben. Die Art, wie die Verdächtige festgenommen wurde, wäre eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, so eine Quelle des FBI. Es läge stets im Ermessen der Agenten selbst, ob sie ihre Waffen ziehen oder nicht.

Auch wenn Felicity nach der Festnahme wieder nach Hause durfte, sollte sie den Gerichtstermin Ende März auf keinen Fall verpassen! Denn in ihre momentane Freiheit wurde sie nur auf Kaution entlassen: Wenn die Schauspielerin am Verhandlungstag nicht vor Gericht erscheint, wird das Bußgeld von satten 250.000 US-Dollar fällig!

Getty Images Felicity Huffman 2019 in Los Angeles

Getty Images Felicity Huffman auf dem roten Teppich der Emmys 2016

Matt Winkelmeyer/Getty Images Felicity Huffman und ihr Mann William Macy, 2018

