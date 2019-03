In den USA arbeiten viele Teenager jahrelang darauf hin, auf ihre Wunsch-Universität zu kommen. Sie belegen schwierige Kurse oder versuchen sich durch Ehrenämter und besondere Hobbys hervorzuheben, um so unter den anderen Bewerbern hervorzustechen. Desperate Housewives-Star Felicity Huffman (56) hatte versucht, bei ihrer Tochter etwas nachzuhelfen und wurde deshalb angeklagt. Und auch ihr Ehemann William H. Macy (69) scheint davon gewusst zu haben. Der erzählte noch kurz vor der Verhaftung seiner Frau, wie hart die College-Bewerbungsphase sei.

Im Interview mit dem Parade Magazin erzählte der Shameless-Darsteller im Januar: "Wir stecken mitten in der College-Bewerbungszeit, was sehr stressig ist." Jetzt wurde Felicity neben Dutzenden anderen Personen des Betruges angeklagt. Reiche Eltern, Promis und Schauspieler sollen ein Netzwerk an Beratern und Coaches bezahlt haben, damit diese ihren Kindern einen Platz an prestigereichen Universitäten verschaffen. Gerichtsdokumenten zufolge, soll Felicity 15.000 US-Dollar gezahlt haben, damit ihre Tochter einen Platz an der "Los Angeles High School of the Arts" bekäme. Sie habe diese Summe als Spende ausgewiesen.

Am Dienstag erschienen laut Fox News 13 der Angeklagten vor Gericht. Darunter sei auch der berühmte Modedesigner Mossimo Giannulli gewesen, der Ehemann von Full House-Star Lori Loughlin (54), die ebenfalls unter den Beschuldigten sein soll. Felicity ist mittlerweile wieder auf freiem Fuß, sie dürfe jedoch das Land nicht verlassen.

