Felicity Huffman (56) muss sich derzeit schweren Vorwürfen stellen. Die Schauspielerin wurde der Bestechung angeklagt, da sie ihrer Tochter so einen Platz an einer Elite-Uni verschafft haben soll. Der gesamte Skandal offenbart ein korruptes Schmiergeld-System in den USA. Doch auch wenn gerade alles gegen sie zu sprechen scheint, kann sich Felicity auf ihren Mann verlassen. Nach ihrer Festnahme erschien William H. Macy (69) vor Gericht, um seiner Frau beizustehen.

Fox News erwischte den Shameless-Darsteller, wie er vergangenen Dienstag, nachdem seine Frau festgenommen worden war, vorm Gerichtsgebäude auftauchte. Ein offizielles Statement zu den Vorwürfen wollte der 69-Jährige allerdings nicht abgeben und schüttelte vehement den Kopf. William selbst ist nicht angeklagt, saß aber zur Unterstützung seiner Partnerin mit im Gerichtssaal.

Die 56-jährige Desperate Housewives-Darstellerin wurde mittlerweile gegen eine Kaution in Höhe von 250.000 US-Dollar wieder freigelassen. Ende März muss sie sich dann aber vor Gericht zu den Anschuldigungen äußern und für ihre Taten verantworten. Hättet ihr gedacht, dass William seiner Frau öffentlich so beisteht? Stimmt in der Umfrage ab!

Getty Images William H. Macy im März 2019 in Los Angeles

Getty Images Felicity Huffman im März 2019 in Los Angeles

Getty Images William H. Macy im Dezember 2018 in Los Angeles

