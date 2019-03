Heinz Hoenig (67) schwebt im Liebes-Himmel! Erst im vergangenen Juli lernte der Schauspieler die 34 Jahre jüngere Annika Kärsten kennen und wusste sofort: Mit dieser Frau möchte er den Rest seines Lebens verbringen – nur sechs Wochen später hielt er um ihre Hand an. Nun dauert es nicht mehr lange, bis sich die beiden Turteltauben Mann und Frau nennen können: Die Hochzeitsglocken sollen noch in diesem Monat läuten – Heinz' Ex ist davon aber nicht allzu begeistert!

Die Hochzeit soll am 30. März im engsten Kreis in Blankenburg stattfinden – der Wahlheimat des Das Traumschiff-Darstellers. Seine Ex-Partnerin Gabriele Lechner zeigte sich im Gespräch mit Bunte überrascht über die baldige Vermählung: "Es hat mich natürlich verblüfft, dass er sich so kurz nach unserer Trennung von heute auf morgen verlobt." Sie meinte jedoch, dass Heinz ein Mensch sei, der aus dem Bauch heraushandle: "Er kann nicht anders."

Für seine Flamme verließ der 67-Jährige im vergangenen Sommer Gabriele nach vier Jahren Beziehung. Böses Blut fließt jedoch nicht zwischen den beiden – sie wünschte ihrem Ex alles Gute für die Zukunft und seine Ehe. "Ich denke, dort, wo er seine neue Heimat gefunden hat, passt er auch gut hin", fand die Produzentin.

Getty Images Heinz Hoenig bei der Bambi-Verleihung 2012

Getty Images Gabriele Lechner und Heinz Hoenig bei der Goldenen Kamera 2017

Getty Images Heinz Hoenig, Schauspieler

