Schauspieler Jan Hartmann (38) muss Ende dieser Woche in eine neue Rolle schlüpfen: Er tritt als Kandidat bei Let's Dance an! In der zwölften Staffel der RTL-Tanzshow muss sich der TV-Liebling gegen dreizehn andere prominente Teilnehmer behaupten. Ob ihm dabei seine Erfahrung als langjähriger Fernsehdarsteller hilft? Jan hat in der Vergangenheit schließlich bereits beweisen können, wie gut er darin ist, in verschiedene Rollen zu schlüpfen!

Seinen großen Durchbruch schaffte der 38-Jährige 1999 bei GZSZ: Im beliebten Daily-Format spielte er zwei Jahre lang die Rolle des Fahrradkuriers und Hausbootbesitzers Chris Bohlstädt. Nach seinem Ausstieg aus dem Kult-Format war er in zahlreichen anderen Serien zu sehen. Unter anderem mischte er 2004 bei Verbotene Liebe mit, danach war er von 2006 bis 2008 in "Alisa – Folge deinem Herzen" zu sehen. Von 2014 bis 2015 suchte er in Sturm der Liebe als Niklas Stahl seine große Liebe.

In seinen Rollen stellte das Nordlicht bisher vor allem einen Typ Mann dar: "Der schicke Anzugträger, der das Mädchen bekommt, der Architekt, der Schwiegersohn", wie er selbst gegenüber RTL erzählte. Das sei o.k., aber privat trage er nicht ständig Anzüge: "Tatsächlich finde ich es auch toll, wenn Leute scheitern und wirklich kämpfen und sich auch mal aus ihrer Komfortzone bewegen", führte er weiter aus. Dass Jan auch zu diesen Menschen gehören kann, wird er mit seiner Teilnahme an "Let's Dance" beweisen, denn im Interview gab er zu: "Ich habe es über einen Tanzkurs mit 14 nicht hinaus geschafft."

Jan im Überblick:

Name: Jan Hartmann

Alter: 38

Wohnort: Regensburg

Beruf: Schauspieler

