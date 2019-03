Karl Lagerfelds (✝85) Tod am 19. Februar versetzte nicht nur die Modewelt in Trauer. Im Rahmen der Pariser Fashion Week besuchten einige Stars vergangene Woche die Vorstellung seiner letzten Chanel-Kollektion und sowohl bei den Besuchern als auch bei einigen Models auf dem Laufsteg flossen dabei Tränen. Ob das auch bei Karls Familie der Fall war? Karl hinterlässt ein Vermögen, das auf ganze 400 Millionen Euro geschätzt wird. Seine Nichte Caroline Wilcox erwartet von dem Erbe jedoch keinen Cent!

"Wir kannten Karl nicht wirklich. Daher erwarten wir auch nichts", verrät das Familienmitglied gegenüber Gala über sich und ihre zwei Geschwister. Die 59-Jährige ist die Tochter von Karls Schwester Christiane, die 1957 nach Amerika ausgewandert war. In Kontakt stand der Modedesigner aber schon seit 40 Jahren nicht mehr mit ihr. Sie habe auch nie über ihren Bruder gesprochen, wie eine Freundin aus der Kirchengemeinde in Connecticut erzählte. Als Christiane 2015 schließlich mit 84 Jahren verstarb, habe sie noch nicht mal gewollt, dass ihr Bruder in der Traueranzeige erwähnt werde, so Pastorin Beth Anderson.

Die Beziehung zwischen Karl und seiner Schwester Christiane hatte aber auch bessere Zeit erlebt. Einem inzwischen auch schon verstorbenen Sohn gab Lagerfelds Schwester einst immerhin den Namen Karl Arthur. Bislang steht noch nicht fest, wie das Erbe des Modeschöpfers aufgeteilt wird. Es gibt Spekulationen das seine Birma-Katze Choupette und Karls amerikanisches Patenkind Hudson Kroenig zu den Glücklichen zählen dürften.

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld mit seiner Katze Choupette

Anzeige

Vittorio Zunino Celotto/Getty Images Karl Lagerfeld bei einer Dior-Fashionshow in Paris, 2016

Anzeige

Instagram / choupettesdiary Karl Lagerfeld mit seiner Katze Choupette

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de