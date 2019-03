Ein gefühlvoller Abschied in der Mode-Welt! Karl Lagerfeld (✝85) hatte am 19. Februar seinen Kampf gegen Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren, allerdings wollte der Designer keine große öffentliche Trauerfeier. Am Dienstag gedachten etliche Stars des Modezars auf andere Weise: Im Rahmen der Pariser Fashion Week besuchten sie die Vorstellung seiner letzten Kollektion. Der Tod des Kreativ-Direktors von Chanel trieb so manchem Model auf dem Catwalk Tränen in die Augen!

Schönheiten wie Cara Delevingne (26) und Kaia Gerber (17) präsentierten Lagerfelds Schöpfungen für die Herbst/Winter-Linie 2019/2020 des Luxus-Labels. Die Hollywood-Schauspielerin und einstige Markenbotschafterin Penelope Cruz (44) trug bei ihrem Walk in Erinnerung an den Verstorbenen eine weiße Rose in der Hand. Am Ende liefen alle Ladys zusammen zu David Bowies (✝69) Song "Hero" über den Laufsteg, der einem verschneiten Bergdorf nachempfunden war. Bei den Standing Ovations der Zuschauer konnten schließlich viele ihre Tränen nicht mehr zurückhalten.

Auch auf der Fashion Week in Mailand ehrte man Lagerfeld in der Show des italienischen Modeunternehmens Fendi, für das der gebürtige Deutsche seit 1965 als kreativer Kopf tätig gewesen war. Top-Models wie Gigi Hadid (23) und Anna Ewers zollten ihm bei der Präsentation seiner Styles Tribut.

Pascal Le Segretain/Getty Images Model Cara Delevingne bei der Chanel-Fashionshow, März 2019

Pascal Le Segretain/Getty Images Model Penelope Cruz bei der letzten Chanel-Fashionshow mit Lagerfelds Kreationen

Splash News Karl Lagerfeld auf einer Leinwand bei der Fendi-Show in Mailand, 2019

