Sein Tod kam plötzlich und stürzte sowohl Fans, Kollegen als auch seine Angehörigen in tiefe Trauer! Der einstige Beverly Hills, 90210-Darsteller Luke Perry (✝52) verstarb am 4. März in einem Krankenhaus in Los Angeles, nachdem er einige Tage zuvor einen schweren Schlaganfall erlitten hatte. Nun wurde die Sterbeurkunde des Schauspielers veröffentlicht: Das Dokument enthüllt, dass der 52-Jährige bereits bestattet wurde!

Das offizielle Dokument, das TMZ vorliegt, bestätigt nicht nur die bereits bekannte Todesursache, sondern beinhaltet darüber hinaus weitere Details über den Tod des Riverdale-Stars: Demnach wurden die Maschinen, die Luke am Leben hielten, um 12:44 Uhr (Ortszeit) abgestellt – bereits am vergangenen Montag wurde er schließlich in Dickson, Tennessee beerdigt. In der Bescheinigung ist außerdem seine Verlobte Wendy Bauer als nächste Verwandte aufgeführt.

Der Hollywood-Star wurde zwar in Ohio geboren und zog für seine Schauspielkarriere nach Los Angeles, Dickson war jedoch seine zweite Heimat – seit 1995 hatte er dort eine eigene Farm. Ob es sein Wunsch war, in dem US-Bundesstaat beerdigt zu werden, ist nicht bekannt.

WENN Luke Perry, beim iHeart Radio Music Festival 2018

WENN "Riverdale"-Star Luke Perry

ActionPress Luke Perry, Schauspieler



