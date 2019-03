Wow, das ist mutig! Ende Februar sorgte Georgina Fleur (28) bereits für eine große Überraschung: Die ehemalige Ex-Bachelor-Kandidatin trägt jetzt einen funkelnden Verlobungsring am Finger! Wer der Glückliche ist, hat sie noch nicht verraten. Doch anscheinend möchte es Georgina vor ihrem Eintritt ins Eheleben noch mal wissen und startet in ein aufregendes Abenteuer: Sie läuft ganz allein ein Stück des weltberühmten Jakobswegs!

Da hat sie sich aber was vorgenommen! Auf einem Instagram-Foto posiert die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin in einem sportlichen Outfit und geschultertem Rucksack auf einem Holzweg. Los ging der Pilgerweg für sie bei einer Kathedrale im portugiesischen Porto und Ziel ist das Nachbarland Spanien! Dort will sie es bis zur Kathedrale Santiago de Compostela schaffen. "Das sind circa 290 Kilometer, ohne Ausnahme, alles zu Fuß!", verkündet Georgina. Wie lange sie da wohl unterwegs sein wird?

Die Fans des TV-Sternchens sind begeistert und wünschen ganz viel Spaß auf der Reise. "Wow, das erfordert viel Körperkraft und Motivation. Würde ich mir selbst nie zutrauen, Respekt!", kommentiert ein User auf Instagram.

Dominik Bindl / Getty Georgina Fleur beim Shocking Shorts Award

Dominik Bindl / Getty Georgina Fleur im Adlon Hotel Berlin

Clemens Bilan / Getty Georgina Fleur bei der Premiere von "Nie Yinniang"

